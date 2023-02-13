Рейтингомер: приговор взяточнику из универа, муниципальная репка и очарованный иностранник

Салют! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением и свежим рейтингом активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

Источник: ПЛН-FM