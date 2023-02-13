Рейтингомер: приговор взяточнику из универа, муниципальная репка и очарованный иностранник

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13.02.2023 18:30 «ПЛН-FM»
Салют! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением и свежим рейтингом активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!
Источник: ПЛН-FM
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