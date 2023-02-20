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Рейтингомер: отчет для Путина, отставка недели и приговор топ-менеджеру
20.02.2023 18:30 «ПЛН-FM»
Всем привет! В эфире ПЛН ФМ и канала ПЛН-ТВ Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением и свежим рейтингом активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.
Источник: ПЛН-FM
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