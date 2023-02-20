Рейтингомер: отчет для Путина, отставка недели и приговор топ-менеджеру

Всем привет! В эфире ПЛН ФМ и канала ПЛН-ТВ Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением и свежим рейтингом активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.

Источник: ПЛН-FM