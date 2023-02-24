Рейтингомер: Пугачева в зоне риска, визит телеведущего Киселева и Беда в военно-учебном центре ПсковГУ

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением и рейтингом активности псковских политиков, чиновников и общественников. Сегодня в центре внимания - неделя, на которой политбомонд слушал и комментировал послание президента Владимира Путина, американцы внесли в санкционные списки более сорока российских губернаторов, в том числе Михаила Ведерникова, а внутри региона обсуждали муниципальную реформу и действия местных ньюсмейкеров. Оценки им мы, как и прежде, выставляем по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

Источник: ПЛН-FM