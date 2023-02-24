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Рейтингомер: Пугачева в зоне риска, визит телеведущего Киселева и Беда в военно-учебном центре ПсковГУ

27.02.2023 18:35 «ПЛН-FM»

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением и рейтингом активности псковских политиков, чиновников и общественников. Сегодня в центре внимания - неделя, на которой политбомонд слушал и комментировал послание президента Владимира Путина, американцы внесли в санкционные списки более сорока российских губернаторов, в том числе Михаила Ведерникова, а внутри региона обсуждали муниципальную реформу и действия местных ньюсмейкеров. Оценки им мы, как и прежде, выставляем по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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