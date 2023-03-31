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Рейтингомер: кандидат на вылет, пиар во время весны и парламент как место для «Доширака»

03.04.2023 18:25 «ПЛН-FM»

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением. Как всегда, в начале недели будем измерять активность региональных политиков, чиновников и прочих публичных персон. Оценки выставляем по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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