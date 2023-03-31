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Рейтингомер: кандидат на вылет, пиар во время весны и парламент как место для «Доширака»
03.04.2023 18:25 «ПЛН-FM»
Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением. Как всегда, в начале недели будем измерять активность региональных политиков, чиновников и прочих публичных персон. Оценки выставляем по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки.
Источник: ПЛН-FM
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