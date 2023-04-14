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Рейтингомер: отставка Антона Сергеева, ПсковГУ в судебной хронике и Севастьянов на площади двух вокзалов

17.04.2023 18:25 «ПЛН-FM»

Всем привет! Приходит время меряться рейтингами и оценивать активность региональных политиков, общественников и других публичных персон за неделю. Свое субъективное мнение здесь высказывает обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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