Рейтингомер: отставка Антона Сергеева, ПсковГУ в судебной хронике и Севастьянов на площади двух вокзалов

Всем привет! Приходит время меряться рейтингами и оценивать активность региональных политиков, общественников и других публичных персон за неделю. Свое субъективное мнение здесь высказывает обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

Источник: ПЛН-FM