18:25 Рейтингомер: отставка Антона Сергеева, ПсковГУ в судебной хронике и Севастьянов на площади двух вокзалов
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Рейтингомер: отставка Антона Сергеева, ПсковГУ в судебной хронике и Севастьянов на площади двух вокзалов
17.04.2023 18:25 «ПЛН-FM»
Всем привет! Приходит время меряться рейтингами и оценивать активность региональных политиков, общественников и других публичных персон за неделю. Свое субъективное мнение здесь высказывает обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!
Источник: ПЛН-FM
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