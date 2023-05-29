29.05.2023 14:00 «Постскриптум»: Чистые выборы, «правительственный» десант в Великих Луках и лоси в городе
Рейтингомер: отчет Елкина, Баев на паузе и поражение ПсковГУ в суде
29.05.2023 18:30 «ПЛН-FM»
Салют! Пришло время меряться рейтингами и оценивать публичную активность псковских политиков, чиновников, общественников и других персон. Свое субъективное мнение высказывает обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!
Источник: ПЛН-FM
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