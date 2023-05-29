Рейтингомер: отчет Елкина, Баев на паузе и поражение ПсковГУ в суде

Салют! Пришло время меряться рейтингами и оценивать публичную активность псковских политиков, чиновников, общественников и других персон. Свое субъективное мнение высказывает обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

Источник: ПЛН-FM