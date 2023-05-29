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Рейтингомер: отчет Елкина, Баев на паузе и поражение ПсковГУ в суде

29.05.2023 18:30 «ПЛН-FM»

Салют! Пришло время меряться рейтингами и оценивать публичную активность псковских политиков, чиновников, общественников и других персон. Свое субъективное мнение высказывает обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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