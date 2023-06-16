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Рейтингомер: иноагент Шлосберг*, генерал-сенатор Наумец и хроника пикирующего ПсковГУ

19.06.2023 18:30 «ПЛН-FM»

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим особым мнением и субъективными оценками псковским политикам, чиновникам и другим публичным персонам.

Шкала у нас пятибалльная, плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Источник: ПЛН-FM



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