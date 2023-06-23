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Рейтингомер: эхо мятежа, изменения в правительстве и Гайдук вместо Шлосберга*
26.06.2023 18:30 «ПЛН-FM»
Всем привет! Ну как, вы уже отошли после нервной субботы - или всё еще задаетесь по поводу мятежа ЧВК «Вагнер» вопросом «Что это было»?
А вот наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер всё уже переварил, успокоился и готов представить еженедельный обзор активности псковских публичных персон, в том числе их заявлений по самой актуальной теме.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Источник: ПЛН-FM
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