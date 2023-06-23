Рейтингомер: эхо мятежа, изменения в правительстве и Гайдук вместо Шлосберга*

Всем привет! Ну как, вы уже отошли после нервной субботы - или всё еще задаетесь по поводу мятежа ЧВК «Вагнер» вопросом «Что это было»?

А вот наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер всё уже переварил, успокоился и готов представить еженедельный обзор активности псковских публичных персон, в том числе их заявлений по самой актуальной теме.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Источник: ПЛН-FM