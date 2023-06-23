www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
8 июня 2 июня 7 июня 13 июня 8 июня Телефон прямого эфира 9 июня 14 июня 13 июня 12 июня 25 мая 15 июня 31 мая 8 июня 5 июня 8 июня

Рейтингомер: эхо мятежа, изменения в правительстве и Гайдук вместо Шлосберга*

26.06.2023 18:30 «ПЛН-FM»

Всем привет! Ну как, вы уже отошли после нервной субботы - или всё еще задаетесь по поводу мятежа ЧВК «Вагнер» вопросом «Что это было»?

А вот наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер всё уже переварил, успокоился и готов представить еженедельный обзор активности псковских публичных персон, в том числе их заявлений по самой актуальной теме.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты