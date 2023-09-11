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Рейтингомер: итоги выборов, падение яблочной аномалии и отставка в региональном правительстве

11.09.2023 18:30 «ПЛН-FM»

Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.

Сегодня обозреваем неделю, на которой завершились губернаторские и муниципальные выборы - поэтому будем отмечать основных лузеров и триумфаторов. Но не только их. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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