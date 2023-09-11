11.09.2023 18:30 Рейтингомер: итоги выборов, падение яблочной аномалии и отставка в региональном правительстве
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Рейтингомер: итоги выборов, падение яблочной аномалии и отставка в региональном правительстве
11.09.2023 18:30 «ПЛН-FM»
Всем привет! Это Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон.
Сегодня обозреваем неделю, на которой завершились губернаторские и муниципальные выборы - поэтому будем отмечать основных лузеров и триумфаторов. Но не только их. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.
Источник: ПЛН-FM
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