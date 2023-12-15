Рейтингомер: съезд с Путиным, конец света и загадочный маневр полковника

Салют! На календаре понедельник, 18 декабря, и с вами вновь Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон. Как всегда, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

Источник: ПЛН-FM