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Рейтингомер: съезд с Путиным, конец света и загадочный маневр полковника
18.12.2023 18:30 «ПЛН-FM»
Салют! На календаре понедельник, 18 декабря, и с вами вновь Господин Рейтингомер со своим субъективным мнением об активности политиков, чиновников и других публичных персон. Как всегда, оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.
Источник: ПЛН-FM
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