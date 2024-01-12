Рейтингомер: мусорный саботаж, дубак в общаге ПсковГУ и «Седая ночь» от вице-спикера

Всем привет! Это первый в наступившем году обзор политической активности. Сегодня займемся «разбором полетов» не за неделю, как это бывает обычно, а за всю первую половину января. Как всегда, оценки у нас выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

Источник: ПЛН-FM