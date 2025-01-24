Рейтингомер: уголовка за премию, раздрай в партии и в гостях у Батьки

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер — автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Погнали!

Источник: ПЛН-FM