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Рейтингомер: уголовка за премию, раздрай в партии и в гостях у Батьки

27.01.2025 18:33 «ПЛН-FM»

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер — автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон. Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Погнали!

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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