«Экосреда»: «Экодвиж» и развитие эковолонтерства в Псковской области

Гость студии - заведующая сектором по работе с молодежью Опочецкого центра культуры, руководитель Опочецкого муниципального центра добровольчества Светлана Григорьева. Ведущий Сергей Елизаров поговорил с ней о проекте «Экодвиж», о первом в Псковской области экослете и о перспективах развития эковолонтерства в псковском регионе.

Источник: ПЛН-FM