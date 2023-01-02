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«Экосреда»: «Экодвиж» и развитие эковолонтерства в Псковской области
28.09.2022 12:44 «ПЛН-FM»
Гость студии - заведующая сектором по работе с молодежью Опочецкого центра культуры, руководитель Опочецкого муниципального центра добровольчества Светлана Григорьева. Ведущий Сергей Елизаров поговорил с ней о проекте «Экодвиж», о первом в Псковской области экослете и о перспективах развития эковолонтерства в псковском регионе.
Источник: ПЛН-FM
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