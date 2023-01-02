www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
2 ноября 29 декабря 29 декабря 26 декабря 28 декабря 26 декабря 29 декабря 29 декабря Телефон прямого эфира 28 декабря 16 декабря 13 декабря 27 декабря 16 декабря 20 декабря 29 декабря

«Экосреда»: «Экодвиж» и развитие эковолонтерства в Псковской области

28.09.2022 12:44 «ПЛН-FM»

Гость студии - заведующая сектором по работе с молодежью Опочецкого центра культуры, руководитель Опочецкого муниципального центра добровольчества Светлана Григорьева. Ведущий Сергей Елизаров поговорил с ней о проекте «Экодвиж», о первом в Псковской области экослете и о перспективах развития эковолонтерства в псковском регионе.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты