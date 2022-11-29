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«Экосреда»: Можно ли зарабатывать на экологическом бизнесе?
30.11.2022 12:35 «ПЛН-FM»
На этот раз ведущий Сергей Елизаров пригласил в студию основателя проекта «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь» в Пскове, директора АНО «Экомир» Олесю Алексееву. Вместе они искали ответ на вопрос, можно ли зарабатывать деньги на экологическом бизнесе.
Источник: ПЛН-FM
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