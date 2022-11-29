«Экосреда»: Можно ли зарабатывать на экологическом бизнесе?

На этот раз ведущий Сергей Елизаров пригласил в студию основателя проекта «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь» в Пскове, директора АНО «Экомир» Олесю Алексееву. Вместе они искали ответ на вопрос, можно ли зарабатывать деньги на экологическом бизнесе.

Источник: ПЛН-FM