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«Экосреда»: Как встретить Новый год экологично?
28.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий Сергей Елизаров предлагает поговорить о праздновании Нового года — о том, как встретить его экологично.
Для разговора он пригласил в студию основателя проекта «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь» в Пскове, директора АНО «Экомир» Олесю Алексееву.
Источник: ПЛН-FM
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