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«Экосреда»: Как встретить Новый год экологично?

28.12.2022 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущий Сергей Елизаров предлагает поговорить о праздновании Нового года — о том, как встретить его экологично.

Для разговора он пригласил в студию основателя проекта «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь» в Пскове, директора АНО «Экомир» Олесю Алексееву.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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