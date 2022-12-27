«Экосреда»: Как встретить Новый год экологично?

Сегодня ведущий Сергей Елизаров предлагает поговорить о праздновании Нового года — о том, как встретить его экологично.

Для разговора он пригласил в студию основателя проекта «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь» в Пскове, директора АНО «Экомир» Олесю Алексееву.

Источник: ПЛН-FM