«Экосреда»: О выгоде раздельного сбора мусора для человека и природы

Гость студии - директор экоцентра «Экопрактика» Виктория Посадская. Ведущий Сергей Елизаров поговорил с ней о раздельном сборе бытовых отходов: как и для чего это делать и в чем заключается выгода раздельного сбора мусора для человека и природы.

Источник: ПЛН-FM