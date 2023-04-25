www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
29 марта 7 апреля 7 апреля 26 апреля 25 апреля 25 апреля 26 апреля 24 апреля Телефон прямого эфира 24 апреля 24 апреля 20 апреля 24 апреля 20 апреля 24 апреля 26 апреля

«Экосреда»: О выгоде раздельного сбора мусора для человека и природы

26.04.2023 12:30 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор экоцентра «Экопрактика» Виктория Посадская. Ведущий Сергей Елизаров поговорил с ней о раздельном сборе бытовых отходов: как и для чего это делать и в чем заключается выгода раздельного сбора мусора для человека и природы.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты