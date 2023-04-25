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«Экосреда»: О выгоде раздельного сбора мусора для человека и природы
26.04.2023 12:30 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор экоцентра «Экопрактика» Виктория Посадская. Ведущий Сергей Елизаров поговорил с ней о раздельном сборе бытовых отходов: как и для чего это делать и в чем заключается выгода раздельного сбора мусора для человека и природы.
Источник: ПЛН-FM
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