«Экосреда»: Об экопроектах Псковского городского молодежного центра

Гость студии - начальник отдела по работе с молодежью по месту жительства МБУ «Псковский городской молодежный центр» Валерия Комарова. Ведущий, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил с ней об экопроектах, которые реализует молодежный центр.

Источник: ПЛН-FM