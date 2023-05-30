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«Экосреда»: Об экопроектах Псковского городского молодежного центра
31.05.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - начальник отдела по работе с молодежью по месту жительства МБУ «Псковский городской молодежный центр» Валерия Комарова. Ведущий, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил с ней об экопроектах, которые реализует молодежный центр.
Источник: ПЛН-FM
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