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«Экосреда»: Об экопроектах Псковского городского молодежного центра

31.05.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - начальник отдела по работе с молодежью по месту жительства МБУ «Псковский городской молодежный центр» Валерия Комарова. Ведущий, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил с ней об экопроектах, которые реализует молодежный центр.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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