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«Экосреда»: Экопроекты в Новоржевском районе
28.06.2023 12:35 «ПЛН-FM»
28 июня на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Экосреда». Гость студии - специалист по работе с молодежью, руководитель проекта «Территория развития» (Новоржев) Татьяна Пчёлина.
Ведущий, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров обсудил с ней экопроекты, реализуемые в Новоржевском районе.
Источник: ПЛН-FM
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