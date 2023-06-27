«Экосреда»: Экопроекты в Новоржевском районе

28 июня на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Экосреда». Гость студии - специалист по работе с молодежью, руководитель проекта «Территория развития» (Новоржев) Татьяна Пчёлина.

Ведущий, член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров обсудил с ней экопроекты, реализуемые в Новоржевском районе.

Источник: ПЛН-FM