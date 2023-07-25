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«Экосреда»: Как настроить семью на экологичный образ жизни?

26.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня все больше людей вовлекаются в осознанный образ жизни — начинают сортировать мусор, ходить на экологические акции и вовлекают в этот процесс родственников. Ведущий программы «Экосреда», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил со своей гостьей Майей Судницыной о том, как настроить семью на экологичный образ жизни и при этом комфортно сосуществовать.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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