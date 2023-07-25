25.07.2023 18:20 «Дневной дозор»: Что делать с побратимскими отношениями с городами из недружественных стран?
25.07.2023 12:35 «Гайд-парк»: Игорь Сопов о муниципальном фильтре и «квартете» кандидатов в губернаторы
«Экосреда»: Как настроить семью на экологичный образ жизни?
26.07.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня все больше людей вовлекаются в осознанный образ жизни — начинают сортировать мусор, ходить на экологические акции и вовлекают в этот процесс родственников. Ведущий программы «Экосреда», член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров поговорил со своей гостьей Майей Судницыной о том, как настроить семью на экологичный образ жизни и при этом комфортно сосуществовать.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати