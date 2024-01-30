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«Экосреда»: Осознанный образ жизни как часть культуры

31.01.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - экопродюсер, координатор экопроектов, экоблогер Алексей Чистопашин. Тема, которую с ним обсудил ведущий - член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров, — «Осознанный образ жизни как часть культуры».

 

 

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

Источник: ПЛН-FM



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