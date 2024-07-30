«Экосреда»: Социальная экология как часть экологического просвещения

Гость студии - председатель псковской некоммерческой организации «Зоозащита», руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова.

Ключевая тема, которую с ней обсудил ведущий Сергей Елизаров, - «Социальная экология как часть экологического просвещения».

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

Источник: ПЛН-FM