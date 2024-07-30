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«Экосреда»: Социальная экология как часть экологического просвещения
31.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель псковской некоммерческой организации «Зоозащита», руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова.
Ключевая тема, которую с ней обсудил ведущий Сергей Елизаров, - «Социальная экология как часть экологического просвещения».
Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».
Источник: ПЛН-FM
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