14:00 «Три мудреца»: Нужны ли прямые выборы губернаторов в текущей общественно-политической ситуации?
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«Три мудреца»: Нужны ли прямые выборы губернаторов в текущей общественно-политической ситуации?
28.04.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Тема, которую сегодня обсудили Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко - «Нужны ли прямые выборы глав регионов в текущей общественно-политической ситуации?». Для чего эта тема вбрасывается в повестку? Будет ли народ скучать по выборам глав регионов, если их отменят? Не лучше ли экономить бюджетные средства и достроить вертикаль – назначать глав регионов решением президента?
Источник: ПЛН-FM
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