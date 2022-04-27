«Три мудреца»: Нужны ли прямые выборы губернаторов в текущей общественно-политической ситуации?

Тема, которую сегодня обсудили Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко - «Нужны ли прямые выборы глав регионов в текущей общественно-политической ситуации?». Для чего эта тема вбрасывается в повестку? Будет ли народ скучать по выборам глав регионов, если их отменят? Не лучше ли экономить бюджетные средства и достроить вертикаль – назначать глав регионов решением президента?

Источник: ПЛН-FM