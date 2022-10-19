19.10.2022 14:00 «Двое на одного»: Артур Гайдук о работе в региональном парламенте, волонтерстве и мобилизации
«Три мудреца»: Как жить в режиме тревожности?
20.10.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Ключевая тема - «Как жить в режиме тревожности?».
Эпидемия тревожности охватила общество, фиксируют опросы общественного мнения. Поводы для страха меняются: сначала боялись, что не будет гречи и доллара по 200, а сейчас – мобилизации. Но сами страхи остаются. Как они влияют на разные аспекты жизни: политику, экономику, общество?
Ведущие - Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко.
Источник: ПЛН-FM
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