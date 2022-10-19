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«Три мудреца»: Как жить в режиме тревожности?

20.10.2022 14:00 «ПЛН-FM»

Ключевая тема - «Как жить в режиме тревожности?».

Эпидемия тревожности охватила общество, фиксируют опросы общественного мнения. Поводы для страха меняются: сначала боялись, что не будет гречи и доллара по 200, а сейчас – мобилизации. Но сами страхи остаются. Как они влияют на разные аспекты жизни: политику, экономику, общество?

Ведущие - Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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