«Три мудреца»: Как жить в режиме тревожности?

Ключевая тема - «Как жить в режиме тревожности?».

Эпидемия тревожности охватила общество, фиксируют опросы общественного мнения. Поводы для страха меняются: сначала боялись, что не будет гречи и доллара по 200, а сейчас – мобилизации. Но сами страхи остаются. Как они влияют на разные аспекты жизни: политику, экономику, общество?

Ведущие - Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко.

Источник: ПЛН-FM