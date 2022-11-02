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«Три мудреца»: Терра инкогнита. Новая модель управления Псковом

03.11.2022 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 ноября вышел новый выпуск информационного проекта «Три мудреца». Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко обсудили интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни.

Ключевая тема этого выпуска - «Терра инкогнита. Новая модель управления Псковом».

 

Источник: ПЛН-FM



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