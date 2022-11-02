12:30 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом страны, борьбе с ЛГБТ и поддержке мобилизованных
02.11.2022 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли запретить въезд в Россию тем, кто покинул страну после начала СВО и частичной мобилизации?
02.11.2022 14:00 «Собственной персоной»: Вера Емельянова о поддержке мобилизованных и реализации нацпроектов
02.11.2022 12:55 «Гайд-парк»: Евгений Васильев о работе в округе №6 и взаимодействии с коллегами по депутатскому корпусу
«Три мудреца»: Терра инкогнита. Новая модель управления Псковом
03.11.2022 14:00 «ПЛН-FM»
В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) 3 ноября вышел новый выпуск информационного проекта «Три мудреца». Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко обсудили интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни.
Ключевая тема этого выпуска - «Терра инкогнита. Новая модель управления Псковом».
Источник: ПЛН-FM
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