12:35 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко о работе в Псковском областном Собрании и росте заболеваемости ОРВИ
14.12.2022 14:00 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах года и планах Псковского музея-заповедника
«Три мудреца»: Об итогах года и жизни в режиме Terra incognita
15.12.2022 14:00 «ПЛН-FM»
Последний в уходящем году выпуск программы «Три мудреца» посвящен итогам года и жизни в режиме Terra incognita.
Как всегда, Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко непринужденно и нескучно обсуждают интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. «Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.
Источник: ПЛН-FM
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