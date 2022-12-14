«Три мудреца»: Об итогах года и жизни в режиме Terra incognita

Последний в уходящем году выпуск программы «Три мудреца» посвящен итогам года и жизни в режиме Terra incognita.

Как всегда, Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко непринужденно и нескучно обсуждают интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. «Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Источник: ПЛН-FM