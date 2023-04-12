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«Три мудреца»: Возвращение «железного занавеса» - миф или реальность?

13.04.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Как всегда, ведущие будут непринужденно и нескучно обсуждать интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. «Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Тема, которую сегодня обсудили Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко: «Возвращение "железного занавеса" - миф или реальность?».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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