«Три мудреца»: Возвращение «железного занавеса» - миф или реальность?

Как всегда, ведущие будут непринужденно и нескучно обсуждать интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни. «Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Тема, которую сегодня обсудили Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко: «Возвращение "железного занавеса" - миф или реальность?».

Источник: ПЛН-FM