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«Три мудреца»: Назад в СССР - стоит ли возвращать прошлое?

04.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Как всегда, ведущие будут непринужденно и нескучно обсуждать интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни.

«Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Тема, которую сегодня обсуждают Максим Костиков, Константин Калиниченко и Артем Татаренко: «Назад в СССР - стоит ли возвращать прошлое?».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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