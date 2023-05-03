«Три мудреца»: Назад в СССР - стоит ли возвращать прошлое?
04.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Как всегда, ведущие будут непринужденно и нескучно обсуждать интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни.
«Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.
Тема, которую сегодня обсуждают Максим Костиков, Константин Калиниченко и Артем Татаренко: «Назад в СССР - стоит ли возвращать прошлое?».
Источник: ПЛН-FM
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