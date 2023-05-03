«Три мудреца»: Назад в СССР - стоит ли возвращать прошлое?

Как всегда, ведущие будут непринужденно и нескучно обсуждать интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни.

«Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Тема, которую сегодня обсуждают Максим Костиков, Константин Калиниченко и Артем Татаренко: «Назад в СССР - стоит ли возвращать прошлое?».

Источник: ПЛН-FM