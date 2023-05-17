16.05.2023 18:50 «Беседка»: Глава комитета семей воинов Отечества в Псковской области о помощи участникам СВО
«Три мудреца»: Нужна ли России государственная идеология?
18.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Непринужденно и нескучно Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко пытались разобраться, нужна ли России государственная идеология, а поводом для этого послужила недавняя инициатива Минюста отменить статью Конституции РФ о запрете госидеологии.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати