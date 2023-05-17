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«Три мудреца»: Нужна ли России государственная идеология?

18.05.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Непринужденно и нескучно Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко пытались разобраться, нужна ли России государственная идеология, а поводом для этого послужила недавняя инициатива Минюста отменить статью Конституции РФ о запрете госидеологии.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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