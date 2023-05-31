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«Три мудреца»: Новая реальность – жизнь в эпоху беспилотников
01.06.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Как всегда, с вами «три мудреца» Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко.
Ключевая тема выпуска - «Новая реальность – жизнь в эпоху беспилотников».
Источник: ПЛН-FM
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