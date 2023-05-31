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«Три мудреца»: Новая реальность – жизнь в эпоху беспилотников

01.06.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Как всегда, с вами «три мудреца» Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко.

Ключевая тема выпуска - «Новая реальность – жизнь в эпоху беспилотников».

 

Источник: ПЛН-FM



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