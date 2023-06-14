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«Три мудреца»: Что значит - быть патриотом в современной России?
15.06.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко вместе с экспертами и радиослушателями разбирались, что значит - быть патриотом в современной России. А подтолкнул их к этой теме свежий опрос фонда «Общественное мнение».
Исследование показало, что 84% россиян считают себя патриотами, а 12% так себя не оценивают. Кроме того, лишь 33% россиян считают, что «каждый гражданин должен быть патриотом», а 63% говорят: «быть или не быть патриотом – личное дело каждого гражданина».
Источник: ПЛН-FM
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