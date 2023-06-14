«Три мудреца»: Что значит - быть патриотом в современной России?

Сегодня ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко вместе с экспертами и радиослушателями разбирались, что значит - быть патриотом в современной России. А подтолкнул их к этой теме свежий опрос фонда «Общественное мнение».

Исследование показало, что 84% россиян считают себя патриотами, а 12% так себя не оценивают. Кроме того, лишь 33% россиян считают, что «каждый гражданин должен быть патриотом», а 63% говорят: «быть или не быть патриотом – личное дело каждого гражданина».

Источник: ПЛН-FM