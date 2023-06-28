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«Три мудреца»: Россия после мятежа

29.06.2023 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца». Его провели Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко.

Ключевая тема выпуска - «"Мятеж не может кончиться удачей - в противном случае его зовут иначе": Россия после мятежа».

Обсуждая интересные темы, важные события и главные тренды общественно-политической жизни, «мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Источник: ПЛН-FM



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