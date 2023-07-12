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«Три мудреца»: «В Багдаде все спокойно» или Россия в зоне турбулентности?

13.07.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Ключевая тема выпуска - «В Багдаде все спокойно» или Россия в зоне турбулентности?

Ведущие - Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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