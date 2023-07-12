12:35 «Гайд-парк»: Анастасия Повторейко об итогах парламентского сезона и актуальных вопросах здравоохранения
12.07.2023 14:00 Александр Котов в программе «Дом Советов»: Политическая стабильность – миф или реальность?
11.07.2023 18:27 «Дневной дозор»: Нужно ли давать бесплатные участки семьям, прожившим более 10 лет?
«Три мудреца»: «В Багдаде все спокойно» или Россия в зоне турбулентности?
13.07.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Ключевая тема выпуска - «В Багдаде все спокойно» или Россия в зоне турбулентности?
Ведущие - Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко.
Источник: ПЛН-FM
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