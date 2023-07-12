«Три мудреца»: «В Багдаде все спокойно» или Россия в зоне турбулентности?

Ключевая тема выпуска - «В Багдаде все спокойно» или Россия в зоне турбулентности?

Ведущие - Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко.

Источник: ПЛН-FM