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«Три мудреца»: Жизнь в эпоху тотальных запретов

27.07.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Ключевая тема выпуска - «Жизнь в эпоху тотальных запретов», а поводом для ее обсуждения послужил недавно вынесенный Госдумой запрет на использование иностранной электронной почты при регистрации на российских сайтах.

Ведущие - Олег Добрынин, Артем Татаренко и Александр Савенко.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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