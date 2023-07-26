«Три мудреца»: Жизнь в эпоху тотальных запретов

Ключевая тема выпуска - «Жизнь в эпоху тотальных запретов», а поводом для ее обсуждения послужил недавно вынесенный Госдумой запрет на использование иностранной электронной почты при регистрации на российских сайтах.

Ведущие - Олег Добрынин, Артем Татаренко и Александр Савенко.

Источник: ПЛН-FM