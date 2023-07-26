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«Три мудреца»: Жизнь в эпоху тотальных запретов
27.07.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Ключевая тема выпуска - «Жизнь в эпоху тотальных запретов», а поводом для ее обсуждения послужил недавно вынесенный Госдумой запрет на использование иностранной электронной почты при регистрации на российских сайтах.
Ведущие - Олег Добрынин, Артем Татаренко и Александр Савенко.
Источник: ПЛН-FM
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