www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
2 августа 26 июля 8 августа 14 августа 10 августа 2 августа 10 августа 19 июля 14 августа 3 августа 26 июля Телефон прямого эфира 8 августа 4 августа 11 августа 2 августа

«Три мудреца»: Справляется ли российская экономика с новыми вызовами?

24.08.2023 14:00 «ПЛН-FM»

24 августа в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».

Ключевая тема, которую обсудили ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко, - «Справляется ли российская экономика с новыми вызовами?».

Курс рубля, рост цен и пятерка крупнейших экономик мира - об этом и многом другом поговорили ведущие программы.

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты