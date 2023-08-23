«Три мудреца»: Справляется ли российская экономика с новыми вызовами?

24 августа в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».

Ключевая тема, которую обсудили ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко, - «Справляется ли российская экономика с новыми вызовами?».

Курс рубля, рост цен и пятерка крупнейших экономик мира - об этом и многом другом поговорили ведущие программы.

Источник: ПЛН-FM