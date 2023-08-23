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«Три мудреца»: Справляется ли российская экономика с новыми вызовами?
24.08.2023 14:00 «ПЛН-FM»
24 августа в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».
Ключевая тема, которую обсудили ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко, - «Справляется ли российская экономика с новыми вызовами?».
Курс рубля, рост цен и пятерка крупнейших экономик мира - об этом и многом другом поговорили ведущие программы.
Источник: ПЛН-FM
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