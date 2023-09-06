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«Три мудреца»: Как жить в эпоху беспилотников?

07.09.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Слушайте сегодня, 7 сентября, в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Три мудреца».

Ключевые темы выпуска:

  • Как жить в эпоху беспилотников?

  • Как власть, общество и медиа должны реагировать на новые вызовы и угрозы?

Об этом и многом другом сегодня рассуждали ведущие в классическом составе: Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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