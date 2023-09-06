«Три мудреца»: Как жить в эпоху беспилотников?
07.09.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Слушайте сегодня, 7 сентября, в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Три мудреца».
Ключевые темы выпуска:
-
Как жить в эпоху беспилотников?
-
Как власть, общество и медиа должны реагировать на новые вызовы и угрозы?
Об этом и многом другом сегодня рассуждали ведущие в классическом составе: Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати