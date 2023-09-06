«Три мудреца»: Как жить в эпоху беспилотников?

Слушайте сегодня, 7 сентября, в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) очередной выпуск программы «Три мудреца».

Ключевые темы выпуска:

Как жить в эпоху беспилотников?

Как власть, общество и медиа должны реагировать на новые вызовы и угрозы?

Об этом и многом другом сегодня рассуждали ведущие в классическом составе: Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко.

Источник: ПЛН-FM