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«Три мудреца»: Ждет ли нас монополия одной партии на власть?

14.09.2023 14:00 «ПЛН-FM»

Как обычно, радиослушателей ждет ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат, а ключевой вопрос, в котором разбирались ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко, - «Ждет ли нас монополия одной партии на власть?».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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