«Три мудреца»: Ждет ли нас монополия одной партии на власть?

Как обычно, радиослушателей ждет ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат, а ключевой вопрос, в котором разбирались ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко, - «Ждет ли нас монополия одной партии на власть?».

Источник: ПЛН-FM