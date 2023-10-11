14:00 «Три мудреца»: Эпоха митрополита Тихона. Что изменится после его ухода из Псковской митрополии?
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«Три мудреца»: Эпоха митрополита Тихона. Что изменится после его ухода из Псковской митрополии?
12.10.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Накануне вечером стало известно, что митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) освобожден от управления Псковской митрополией и продолжит служение Церкви в статусе Преосвященного Симферопольского и Крымского, главы Крымской митрополии. Между тем, Псковскую епархию возглавит епископ Юрьевский Арсений. Этому событию и посвящена главная тема «Трех мудрецов».
Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко вспоминают эпоху митрополита Тихона, вклад Владыки в развитие Псковской области и рассуждают, что изменится после его ухода в другую митрополию.
Источник: ПЛН-FM
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