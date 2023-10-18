«Три мудреца»: Как жить в стране победившего чиновничества?

Как обычно, радиослушателей ждет ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

А ключевая тема, в которой сегодня разбирались ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко, - «Как жить в стране победившего чиновничества?»

Источник: ПЛН-FM