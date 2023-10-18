18:20 «Дневной дозор»: К чему приведет госрегулирование цен на слабый алкоголь и повышение стоимости на крепкий?
18.10.2023 14:00 «Собственной персоной»: Светлана Мельникова о роли Псковского музея и итогах летнего сезона
18.10.2023 12:45 «Легенды Псковской земли»: Какую мрачную тайну хранит в себе башня Порховской крепости?
«Три мудреца»: Как жить в стране победившего чиновничества?
19.10.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Как обычно, радиослушателей ждет ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.
А ключевая тема, в которой сегодня разбирались ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко, - «Как жить в стране победившего чиновничества?»
Источник: ПЛН-FM
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