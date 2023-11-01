«Три мудреца»: Terra incognita. Назад в Средневековье? Возвращение ксенофобии?

2 ноября в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».

Как обычно, радиослушателей ждал ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат, а ключевая тема, в которой разбирались ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко, - «Terra incognita: Назад в Средневековье? Возвращение ксенофобии?».

Источник: ПЛН-FM