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«Три мудреца»: Terra incognita. Назад в Средневековье? Возвращение ксенофобии?

02.11.2023 14:00 «ПЛН-FM»

2 ноября в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Три мудреца».

Как обычно, радиослушателей ждал ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат, а ключевая тема, в которой разбирались ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко, - «Terra incognita: Назад в Средневековье? Возвращение ксенофобии?».

 

Источник: ПЛН-FM



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