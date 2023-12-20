12:35 «Гайд-парк»: Армен Мнацаканян об итогах работы фракции «Единая Россия» в областном Собрании в 2023 году
20.12.2023 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли дать право партиям поддерживать самовыдвиженца или кандидата от другой партии?
«Три мудреца»: Что год грядущий нам готовит?
21.12.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Как обычно, ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представили ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. Также они пытались спрогнозировать, что год грядущий нам готовит.
Источник: ПЛН-FM
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