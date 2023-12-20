«Три мудреца»: Что год грядущий нам готовит?

Как обычно, ведущие Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представили ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. Также они пытались спрогнозировать, что год грядущий нам готовит.

Источник: ПЛН-FM