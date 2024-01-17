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«Три мудреца»: Мир в состоянии перманентной войны?

18.01.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Как обычно, радиослушателей ждет ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. А главная тема, которую обсудили ведущие Олег Добрынин, Артем Татаренко и Константин Калиниченко - «Мир в состоянии перманентной войны?».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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