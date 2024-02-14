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«Три мудреца»: Молодежная политика – миф или реальность?

15.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Как обычно, радиослушателей ждет ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат от ведущих Максима Костикова, Олега Добрынина и Артема Татаренко. Также они попробуют разобраться, что такое молодежная политика — миф или реальность?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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