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«Три мудреца»: Молодежная политика – миф или реальность?
15.02.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Как обычно, радиослушателей ждет ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат от ведущих Максима Костикова, Олега Добрынина и Артема Татаренко. Также они попробуют разобраться, что такое молодежная политика — миф или реальность?
Источник: ПЛН-FM
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