«Три мудреца»: Крах российской системы образования

Как обычно, «мудрецы» Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. А главная тема выпуска - «Крах российской системы образования».

Источник: ПЛН-FM