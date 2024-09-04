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«Три мудреца»: Крах российской системы образования
05.09.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Как обычно, «мудрецы» Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. А главная тема выпуска - «Крах российской системы образования».
Источник: ПЛН-FM
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