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«Три мудреца»: Крах российской системы образования

05.09.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Как обычно, «мудрецы» Максим Костиков, Олег Добрынин и Артем Татаренко представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. А главная тема выпуска - «Крах российской системы образования».

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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