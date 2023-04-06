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«Пастырь»: Страстная седмица
07.04.2023 09:00 «ПЛН-FM»
Радиостанция «ПЛН FM» представляет новый просветительский проект «Пастырь». Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии будут рассказывать радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Первый выпуск посвящен Страстной седмице. Почему эта неделя называется Страстной? Как православные христиане проводят Страстную седмицу? В чем духовный смысл Чистого четверга? Об этом и многом другом рассказывает священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове.
Источник: ПЛН-FM
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