www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
27 марта 5 апреля 29 марта 4 апреля 3 апреля 4 апреля 24 марта 24 марта 1 марта Телефон прямого эфира 4 апреля 3 апреля 28 марта 29 марта 6 апреля Телефон прямого эфира

«Пастырь»: Страстная седмица

07.04.2023 09:00 «ПЛН-FM»

Радиостанция «ПЛН FM» представляет новый просветительский проект «Пастырь». Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии будут рассказывать радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Первый выпуск посвящен Страстной седмице. Почему эта неделя называется Страстной? Как православные христиане проводят Страстную седмицу? В чем духовный смысл Чистого четверга? Об этом и многом другом рассказывает священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты