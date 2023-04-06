«Пастырь»: Страстная седмица

Радиостанция «ПЛН FM» представляет новый просветительский проект «Пастырь». Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии будут рассказывать радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Первый выпуск посвящен Страстной седмице. Почему эта неделя называется Страстной? Как православные христиане проводят Страстную седмицу? В чем духовный смысл Чистого четверга? Об этом и многом другом рассказывает священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове.

Источник: ПЛН-FM