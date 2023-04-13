«Пастырь»: Об усердной и ленивой подготовке к Пасхе

«Пастырь» - это проект, в рамках которой представители Псковской епархии будут рассказывать радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Новый выпуск проведет священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора.

Речь пойдет о самом важном христианском празднике — Пасхе. В чем его корни? Как следует готовиться к Светлому Христовому Воскресению и что делать человеку, который пришел к празднику и вдруг вспомнил, что уже некогда готовиться, молиться и поститься?

Источник: ПЛН-FM