«Пастырь»: О таинстве крещения
28.04.2023 09:00 «ПЛН-FM»
Ведущий нового выпуска программы, священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове, предлагает поговорить о таинстве крещения.
Эта тема выбрана неслучайно: традиционно после пасхального периода в храмах страны становится намного больше желающих принять крещение. Чем это вызвано? Как правильно подготовиться к этому событию? Можно ли останавливать таинство крещения маленького ребенка, если он заплакал? В каком храме креститься? Что требуется для совершения таинства? Об этом — в течение ближайших 10 минут.
Источник: ПЛН-FM
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