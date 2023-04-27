«Пастырь»: О таинстве крещения

Ведущий нового выпуска программы, священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове, предлагает поговорить о таинстве крещения.

Эта тема выбрана неслучайно: традиционно после пасхального периода в храмах страны становится намного больше желающих принять крещение. Чем это вызвано? Как правильно подготовиться к этому событию? Можно ли останавливать таинство крещения маленького ребенка, если он заплакал? В каком храме креститься? Что требуется для совершения таинства? Об этом — в течение ближайших 10 минут.

Источник: ПЛН-FM