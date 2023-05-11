«Пастырь»: Туризм и паломничество по святым местам Псковской земли

Новый выпуск программы «Пастырь» посвящен теме «Туризм и паломничество по святым местам Псковской земли». Ведущий программы, насельник Псково-Печерского монастыря иеромонах Анастасий (Байков) расскажет, кто и зачем приезжает в Псковскую область, в чем разница между туристом и паломником, как одна поездка в храм может перевернуть всю жизнь человека, что экскурсовод может рассказать туристу, стоящему на пороге храма, как люди приходят к богу и какие мифы и стереотипы мешают ему на этом пути.

Источник: ПЛН-FM