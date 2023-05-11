www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
4 мая 10 мая 5 мая 10 мая 4 мая 10 мая 8 мая 10 мая Телефон прямого эфира 8 мая 5 мая 10 мая 10 мая 5 мая 5 мая 5 мая

«Пастырь»: Туризм и паломничество по святым местам Псковской земли

12.05.2023 08:35 «ПЛН-FM»

Новый выпуск программы «Пастырь» посвящен теме «Туризм и паломничество по святым местам Псковской земли». Ведущий программы, насельник Псково-Печерского монастыря иеромонах Анастасий (Байков) расскажет, кто и зачем приезжает в Псковскую область, в чем разница между туристом и паломником, как одна поездка в храм может перевернуть всю жизнь человека, что экскурсовод может рассказать туристу, стоящему на пороге храма, как люди приходят к богу и какие мифы и стереотипы мешают ему на этом пути.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты