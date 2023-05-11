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«Пастырь»: Туризм и паломничество по святым местам Псковской земли
12.05.2023 08:35 «ПЛН-FM»
Новый выпуск программы «Пастырь» посвящен теме «Туризм и паломничество по святым местам Псковской земли». Ведущий программы, насельник Псково-Печерского монастыря иеромонах Анастасий (Байков) расскажет, кто и зачем приезжает в Псковскую область, в чем разница между туристом и паломником, как одна поездка в храм может перевернуть всю жизнь человека, что экскурсовод может рассказать туристу, стоящему на пороге храма, как люди приходят к богу и какие мифы и стереотипы мешают ему на этом пути.
Источник: ПЛН-FM
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