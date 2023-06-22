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«Пастырь»: Храм. Его устройство и значение
23.06.2023 08:10 «ПЛН-FM»
23 июня на волнах радио «ПЛН FM» вышел новый выпуск программы «Пастырь».
Священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове, предлагает поговорить о храме - его устройстве и значении.
Источник: ПЛН-FM
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