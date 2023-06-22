«Пастырь»: Храм. Его устройство и значение

23 июня на волнах радио «ПЛН FM» вышел новый выпуск программы «Пастырь».

Священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове, предлагает поговорить о храме - его устройстве и значении.

Источник: ПЛН-FM