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«Пастырь»: Какой должна быть семья?

07.07.2023 09:00 «ПЛН-FM»

В субботу, 8 июля, в нашей стране будут отмечать День семьи, любви и верности. Его впервые отметили в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи, а с прошлого года праздник юридически закреплен как официальный.

Как на День семьи, любви и верности смотрит РПЦ и какой, по мнению Церкви, должна быть семья? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске программы «Пастырь». Ведущий - священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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