03.08.2023 14:00 «Сообразим на троих»: Смещенный акцент выборов, сказка про белого бычка и «Где ты, побратим?»
«Пастырь»: О молитве
04.08.2023 09:00 «ПЛН-FM»
В новом выпуске речь пойдет о молитве. Какое место молитва имеет в жизни Церкви и христиан? В каких случаях надо обращаться к Богу и как можно молиться? Почему при поисках текста молитвы надо быть очень внимательным? Об этом расскажет священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове.
Источник: ПЛН-FM
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