«Пастырь»: О молитве

В новом выпуске речь пойдет о молитве. Какое место молитва имеет в жизни Церкви и христиан? В каких случаях надо обращаться к Богу и как можно молиться? Почему при поисках текста молитвы надо быть очень внимательным? Об этом расскажет священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове.

Источник: ПЛН-FM