www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Телефон прямого эфира 1 августа 12 июля 26 июля 19 июля 23 июня 19 июля 25 июля 31 июля 28 июля 26 июля 3 августа 1 августа 2 августа 2 августа 28 июля

«Пастырь»: О молитве

04.08.2023 09:00 «ПЛН-FM»

В новом выпуске речь пойдет о молитве. Какое место молитва имеет в жизни Церкви и христиан? В каких случаях надо обращаться к Богу и как можно молиться? Почему при поисках текста молитвы надо быть очень внимательным? Об этом расскажет священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове.

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты